О нас

Белый дом: Эскалация напряженности на азербайджано-армянской границе не имеет военного решения

Белый дом: Эскалация напряженности на азербайджано-армянской границе не имеет военного решения Белый дом: Эскалация напряженности на азербайджано-армянской границе не имеет военного решения
Внешняя политика
14 сентября 2022 г. 00:09
Белый дом: Эскалация напряженности на азербайджано-армянской границе не имеет военного решения

Власти США считают, что эскалация напряженности на азербайджано-армянской границе не имеет военного решения, Вашингтон взаимодействует с Баку и Ереваном.

Как передает Report, об этом заявил на регулярном брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Мы по-прежнему глубоко озабочены сообщениями о продолжении атак вдоль границы. Мы активно взаимодействуем с властями Армении и Азербайджана, чтобы понять, что мы можем сделать для прекращения насилия", - сказал он.

"Мы призываем власти воздержаться от любых дальнейших военных действий. Также призываем обе страны восстановить прямые каналы связи - дипломатические и военные - и вновь подтвердить приверженность дипломатическому процессу для преодоления кризиса", - добавил Кирби.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования семьям погибших военнослужащих
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования семьям погибших военнослужащих
13 сентября 2022 г. 21:15
Минобороны: 50 военнослужащих ВС Азербайджана стали шехидами
Минобороны: 50 военнослужащих ВС Азербайджана стали шехидами
13 сентября 2022 г. 20:46
В МИД Азербайджана прошел брифинг для представителей дипкорпуса
ФотоВ МИД Азербайджана прошел брифинг для представителей дипкорпуса
13 сентября 2022 г. 20:18
Президент Азербайджана: Вся ответственность за провокации ложится на военно-политическое руководство Армении
Президент Азербайджана: Вся ответственность за провокации ложится на военно-политическое руководство Армении
13 сентября 2022 г. 19:36
Минобороны: Позиции азербайджанской армии подверглись артиллерийскому обстрелу
Минобороны: Позиции азербайджанской армии подверглись артиллерийскому обстрелу
13 сентября 2022 г. 19:22
Ильхам Алиев принял главного советника Госдепа США по переговорам на Кавказе
Ильхам Алиев принял главного советника Госдепа США по переговорам на Кавказе
13 сентября 2022 г. 18:49
Ильхам Алиев принял президента Европейского банка реконструкции и развития
Ильхам Алиев принял президента Европейского банка реконструкции и развития
13 сентября 2022 г. 18:03
Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев провел оперативное совещание с участием руководящего состава ВС
Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев провел оперативное совещание с участием руководящего состава ВС
13 сентября 2022 г. 15:33
Генпрокуратура: Возбуждены уголовные дела в связи с провокацией Армении на границе с Азербайджаном
Генпрокуратура: Возбуждены уголовные дела в связи с провокацией Армении на границе с Азербайджаном
13 сентября 2022 г. 13:48
Председатель комитета: Должна быть создана безопасная зона вблизи азербайджанской границы
Председатель комитета: Должна быть создана безопасная зона вблизи азербайджанской границы
13 сентября 2022 г. 11:45

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi