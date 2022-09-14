Белый дом: Эскалация напряженности на азербайджано-армянской границе не имеет военного решения

Белый дом: Эскалация напряженности на азербайджано-армянской границе не имеет военного решения

Власти США считают, что эскалация напряженности на азербайджано-армянской границе не имеет военного решения, Вашингтон взаимодействует с Баку и Ереваном.

Как передает Report, об этом заявил на регулярном брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Мы по-прежнему глубоко озабочены сообщениями о продолжении атак вдоль границы. Мы активно взаимодействуем с властями Армении и Азербайджана, чтобы понять, что мы можем сделать для прекращения насилия", - сказал он.

"Мы призываем власти воздержаться от любых дальнейших военных действий. Также призываем обе страны восстановить прямые каналы связи - дипломатические и военные - и вновь подтвердить приверженность дипломатическому процессу для преодоления кризиса", - добавил Кирби.