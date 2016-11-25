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    Белоруссия заинтересована в переработке азербайджанской нефти на своих предприятиях

    Белоруссия планирует начать переработку азербайджанской нефти

    Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ Страна заинтересована в переработке азербайджанской нефти на своих предприятиях.

    Как передает Report, со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщает ТАСС.

    «Наша республика еще со времен СССР обладает развитым нефтехимическим комплексом. Эти предприятия характеризуются высоким технологическим уровнем, глубиной переработки нефти и качеством нефтепродуктов, соответствующим мировым стандартам. 

    На внешних рынках реализуется свыше 70% продукции белорусской нефтехимии. Поэтому переработка азербайджанской нефти на наших заводах представляет для нас большой интерес», — сказал Лукашенко.

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