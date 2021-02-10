Бельгийские парламентарии обсудили Карабахскую войну

Члены комитета по иностранным и европейским делам, международному сотрудничеству и туризму регионального парламента Фландрии Королевства Бельгия обсудили Вторую Карабахскую войну

Члены комитета по иностранным и европейским делам, международному сотрудничеству и туризму регионального парламента Фландрии Королевства Бельгия обсудили Вторую Карабахскую войну.

Как передает местное бюро Report, в обсуждениях принял участие посол Азербайджана в Королевстве Бельгия и Великом Герцогстве Люксембург Фуад Искендеров.

В ходе заседания комиссии, посол подробно проинформировал о ходе, причинах и последствиях Второй Карабахской войны.

Дипломат подчеркнул важность придания политического импульса дальнейшему развитию отношений между Азербайджаном и странами Европейского Союза (ЕС).

Затем, Фуад Искендеров ответил на многочисленные вопросы членов комиссии.

Вусала Исметгызы