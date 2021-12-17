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Беларусь поблагодарила Азербайджан

Беларусь поблагодарила Азербайджан Между министрами Азербайджана и Беларуси Джейхуном Байрамовым и Владимиром Макеем состоялась телефонная беседа.
Внешняя политика
17 декабря 2021 г. 11:36
Беларусь поблагодарила Азербайджан

Между министрами Азербайджана и Беларуси Джейхуном Байрамовым и Владимиром Макеем состоялась телефонная беседа.

Об этом Report сообщили в МИД Азербайджана.

Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам повестки сотрудничества Азербайджана и Беларуси, обсудили перспективы развития двустороннего взаимодействия. Владимир Макей поблагодарил Азербайджан за его базирующийся на международном праве конструктивный подход к связанному с Беларусью параграфу совместной декларации, принятой по итогам VI саммита "Восточного партнерства". Министры также обменялись мнениями по ситуации в регионе и другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

15 декабря состоялся VI саммит программы Восточного партнерства Европейского союза. Азербайджан не поддержал пункт в связи с Беларусью, включенный в декларацию по итогам саммита.

Программа "Восточное партнерство" была запущена ЕС в 2009 году. Ее основной целью заявлено развитие регионального сотрудничества с шестью странами: Азербайджаном, Арменией, Беларусью, Грузией, Молдовой и Украиной. Официальный Минск 28 июня этого года приостановил участие в программе с сохранением членства. 17 мая в Киеве Украина, Грузия и Молдова подписали меморандум о создании "Ассоциативного трио" для выражения решимости и воли стать членами ЕС.

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Версия на английском языке Belarus thanks Azerbaijan for its position in Brussels summit
Версия на азербайджанском языке Belarus Brüsseldə tutduğu mövqeyə görə Azərbaycana təşəkkür edib

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