Беларусь исключила Азербайджан из списка стран, где регистрируются случаи COVID-19

В Беларуси актуализирован перечень стран, в которых регистрируются случаи коронавируса

В Беларуси актуализирован перечень стран, в которых регистрируются случаи коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на сообщение пресс-службы Министерства здравоохранения Беларуси, из списка государств с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией исключены четыре страны - Азербайджан, Исландия, Кыргызстан и Марокко.

Это значит, что по прибытии из них белорусам не нужно будет обязательно самоизолироваться на 10 дней.

При этом обязательный карантин введен по приезде из Финляндии, Кубы и Малайзии.