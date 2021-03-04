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Беларусь исключила Азербайджан из списка стран, где регистрируются случаи COVID-19

Беларусь исключила Азербайджан из списка стран, где регистрируются случаи COVID-19 В Беларуси актуализирован перечень стран, в которых регистрируются случаи коронавируса
Внешняя политика
4 марта 2021 г. 12:16
Беларусь исключила Азербайджан из списка стран, где регистрируются случаи COVID-19
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В Беларуси актуализирован перечень стран, в которых регистрируются случаи коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на сообщение пресс-службы Министерства здравоохранения Беларуси, из списка государств с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией исключены четыре страны - Азербайджан, Исландия, Кыргызстан и Марокко.

Это значит, что по прибытии из них белорусам не нужно будет обязательно самоизолироваться на 10 дней.

При этом обязательный карантин введен по приезде из Финляндии, Кубы и Малайзии.

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Версия на английском языке Belarus excludes Azerbaijan from list of states with high levels of COVID-19
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan COVID-19-un kəskin olduğu ölkələr siyahısından çıxarıldı

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