Беларусь и Азербайджан за 5 лет нарастили торговлю продукцией АПК более чем на 70%

Объем взаимной торговли продовольственными товарами и сельскохозяйственным сырьем с Азербайджаном за последние пять лет вырос на более чем на 70%.
Как передает Report, об этом сообщили БЕЛТА в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия.
"Азербайджан является для Беларуси важным и надежным партнером. Экономики наших стран в части обеспечения продовольствием не конкурируют, а наоборот, дополняют друг друга. Наблюдается рост экспорта белорусской молоко- и мясопродукции, рыбопродукции. В свою очередь, выросли поставки в Беларусь азербайджанских томатов, дынь и арбузов, фруктов и орехов, свежего картофеля", - прокомментировали в ведомстве.
Сейчас прорабатывается возможность создания в Азербайджане совместного производства ветеринарных препаратов.
3 октября на уровне министров аграрных ведомств двух стран подписана дорожная карта совместных действий министерств сельского хозяйства двух стран по развитию сельскохозпроизводства в Азербайджане.