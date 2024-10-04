Беларусь и Азербайджан за 5 лет нарастили торговлю продукцией АПК более чем на 70%

Беларусь и Азербайджан за 5 лет нарастили торговлю продукцией АПК более чем на 70%

Объем взаимной торговли продовольственными товарами и сельскохозяйственным сырьем с Азербайджаном за последние пять лет вырос на более чем на 70%.

https://static.report.az/photo/dbb65d2c-4169-4c57-93e4-9bbf5070dcc6.jpg https://static.report.az/photo/dbb65d2c-4169-4c57-93e4-9bbf5070dcc6.jpg