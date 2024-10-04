О нас

Беларусь и Азербайджан за 5 лет нарастили торговлю продукцией АПК более чем на 70%

Беларусь и Азербайджан за 5 лет нарастили торговлю продукцией АПК более чем на 70% Объем взаимной торговли продовольственными товарами и сельскохозяйственным сырьем с Азербайджаном за последние пять лет вырос на более чем на 70%.
Внешняя политика
4 октября 2024 г. 12:22
Беларусь и Азербайджан за 5 лет нарастили торговлю продукцией АПК более чем на 70%

Объем взаимной торговли продовольственными товарами и сельскохозяйственным сырьем с Азербайджаном за последние пять лет вырос на более чем на 70%.

Как передает Report, об этом сообщили БЕЛТА в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия.

"Азербайджан является для Беларуси важным и надежным партнером. Экономики наших стран в части обеспечения продовольствием не конкурируют, а наоборот, дополняют друг друга. Наблюдается рост экспорта белорусской молоко- и мясопродукции, рыбопродукции. В свою очередь, выросли поставки в Беларусь азербайджанских томатов, дынь и арбузов, фруктов и орехов, свежего картофеля", - прокомментировали в ведомстве.

Сейчас прорабатывается возможность создания в Азербайджане совместного производства ветеринарных препаратов.

3 октября на уровне министров аграрных ведомств двух стран подписана дорожная карта совместных действий министерств сельского хозяйства двух стран по развитию сельскохозпроизводства в Азербайджане.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам 29-й Ежегодной конференции МАП
Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам 29-й Ежегодной конференции МАП
29 сентября 2024 г. 18:55

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi