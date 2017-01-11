Азербайджан и Беларусь обсудили политическое и экономическое взаимодействие

Баку. 11 января. REPORT.AZ/ В Минске сегодня состоялась встреча министра иностранных дел Владимира Макея с Чрезвычайным и Полномочным Послом Азербайджана в Беларуси Латифом Гандиловым по случаю вручения копий верительных грамот.

Как передает Report, об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД Беларуси.

"В ходе встречи обсужден весь спектр белорусско-азербайджанского политического и экономического взаимодействия. Состоялся обмен мнениями о перспективных направлениях сотрудничества. В частности, обсуждены вопросы реализации долгосрочных совместных проектов в области производственной и научно-технической кооперации, сельского хозяйства, здравоохранения и спорта", - отметили в пресс-службе.

Стороны условились, что приоритетом работы посольств двух стран станет реализация Программы социально-экономического сотрудничества между Республикой Беларусь и Азербайджанской Республикой до 2025 года, подписанной в ходе официального визита Президента Беларуси в Азербайджан в ноябре 2016 года.