​Беларусь и Азербайджан неуклонно расширяют сотрудничество в производстве, науке и сфере услуг - посол

Баку. 28 мая. REPORT.AZ/ Сотрудничество Беларуси и Азербайджана неуклонно расширяется в производстве, науке и сфере услуг.

Как передает Report со ссылкой на БЕЛТА, такое мнение высказал сегодня посол Азербайджана в Беларуси Исфандияр Вагабзаде на торжественном приеме по случаю Дня Республики.

И.Вагабзаде, в частности, обратил внимание, что работает в Беларуси уже шестой год и рад тому, что, возглавляя дипломатическую миссию Азербайджана, может внести свою лепту в сближение дружеских стран.

"Я вижу это своей целью и считаю: двусторонняя кооперация способствует процветанию наших народов. Сотрудничество неуклонно расширяется в производстве, науке и сфере услуг. Растет количество взаимовыгодных инвестиционных и инновационных проектов, совместных производств, увеличивается договорно-правовая база", - констатировал он.

Дипломат отметил, что День Республики - день восстановления государственной независимости - с 1990 года отмечается в Азербайджане как государственный праздник.

"Курс нынешнего руководства страны направлен на укрепление национального суверенитета, создание условий для стабильного развития государства и процветания его граждан", - подчеркнул Исфандияр Вагабзаде.

Он напомнил, что после распада СССР молодое государство возглавил Гейдар Алиев, который создал прочный фундамент государственности.

"Богатые запасы углеводородов обеспечили стране стремительный экономический рост в девяностые годы, но сегодня без интенсивного развития передовых технологий занимать лидирующие позиции на мировом рынке невозможно. Наука, строительство, современное производство, банковская система - сферы, в которых нам удалось преуспеть", - сказал посол.

В свою очередь заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Семашко, который присутствовал на торжественном приеме, отметил, что Азербайджан и Беларусь после распада Советского Союза сохранили братские дружественные отношения. Он констатировал увеличение товарооборота, а также обратил внимание, что экономики двух стран гармонично дополняют друг друга.