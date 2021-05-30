Бекир Шахин и Кямран Алиев на церемонии награждения победителей конкурса поэзии "Победа в Карабахе"

Генеральный прокурор Верховного суда Турецкой Республики Бекир Шахин прибыл в Баку с официальным визитом по приглашению Генерального прокурора Азербайджанской Республики Кямрана Алиева.
Как передает Report, в рамках визита предусмотрены обсуждения по решению актуальных вопросов в борьбе с организованной преступностью на международном и региональном уровнях и подписание двусторонних документов об укреплении сотрудничества.
В ходе визита Бекир Шахин также принял участие в церемонии награждения победителей конкурса поэзии "Победа в Карабахе", на которой присутствовали официальные лица обеих стран.
Победителям конкурса, организованного совместно посольством Турции в Азербайджане и Министерства образования Азербайджана, были вручены призы, с ними сделали фото на память.