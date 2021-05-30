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Бекир Шахин и Кямран Алиев на церемонии награждения победителей конкурса поэзии "Победа в Карабахе"

Бекир Шахин и Кямран Алиев на церемонии награждения победителей конкурса поэзии "Победа в Карабахе" Генеральный прокурор Верховного суда Турецкой Республики Бекир Шахин прибыл в Баку с официальным визитом по приглашению Генерального прокурора Азербайджанской Республики Кямрана Алиева.
Внешняя политика
30 мая 2021 г. 14:00
Бекир Шахин и Кямран Алиев на церемонии награждения победителей конкурса поэзии Победа в Карабахе

Генеральный прокурор Верховного суда Турецкой Республики Бекир Шахин прибыл в Баку с официальным визитом по приглашению Генерального прокурора Азербайджанской Республики Кямрана Алиева.

Как передает Report, в рамках визита предусмотрены обсуждения по решению актуальных вопросов в борьбе с организованной преступностью на международном и региональном уровнях и подписание двусторонних документов об укреплении сотрудничества.

В ходе визита Бекир Шахин также принял участие в церемонии награждения победителей конкурса поэзии "Победа в Карабахе", на которой присутствовали официальные лица обеих стран.

Победителям конкурса, организованного совместно посольством Турции в Азербайджане и Министерства образования Азербайджана, были вручены призы, с ними сделали фото на память.

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Версия на азербайджанском языке ВидеоBəkir Şahin və Kamran Əliyev “Qarabağ Zəfəri” şeir yarışmasının mükafatlandırma mərasimində

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