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Бегай: Высоко ценю вклад президента Ильхама Алиева в новую страницу истории азербайджано-албанских отношений

Бегай: Высоко ценю вклад президента Ильхама Алиева в новую страницу истории азербайджано-албанских отношений Сегодня я очень рад встретиться с Вами здесь, в великолепном городе Баку. Уверен, что интенсивность наших встреч еще раз подтверждает нашу приверженность и совместную волю укреплять связи дружбы и сотрудничества между двумя странами, основанные на братств
Внешняя политика
7 июля 2023 г. 15:12
Бегай: Высоко ценю вклад президента Ильхама Алиева в новую страницу истории азербайджано-албанских отношений

Сегодня я очень рад встретиться с Вами здесь, в великолепном городе Баку. Уверен, что интенсивность наших встреч еще раз подтверждает нашу приверженность и совместную волю укреплять связи дружбы и сотрудничества между двумя странами, основанные на братстве.

Как сообщает Report, об этом президент Албании Байрам Бегай сказал в ходе встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в расширенном составе.

Подчеркнув, что в последние годы это сотрудничество динамично развивалось как в политической, так и в экономической сферах, Байрам Бегай сказал: "Как отметили и Вы (президент Ильхам Алиев – ред.), у нас отличные отношения, и мы должны стараться, чтобы отношения в экономической сфере также были отличными. Я высоко ценю лично Вашу приверженность и Ваш вклад в новую страницу истории отношений между нашими странами".

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