Бечич: Документ о стратегическом партнерстве позволит укрепить связи Азербайджана и Черногории

Черногория ценит дружбу с Азербайджаном

Подписание документа о стратегическом партнерстве станет отличной основой для дальнейшего укрепления отношений между Азербайджаном и Черногорией в сферах экономики, политики и культуры.

Об этом в интервью Report заявил председатель парламента Черногории Алекса Бечич.

Он поприветствовал инициативу азербайджанских коллег по подписанию этого документа.

А. Бечич заявил, что Азербайджан и Черногория наладили прекрасные отношения на очень высоком уровне.

“Мы здесь для укрепления наших политических отношений на высшем правительственном уровне, но мы надеемся, что за этим последует укрепление отношений между нашими коллегами - парламентариями, комитетами, группами дружбы и т.д.”, - сказал спикер, подчеркнув, что его визит в Азербайджан является доказательством того, насколько они ценят дружбу с Азербайджаном и насколько позитивно видят эту страну и народ.

По словам Бечича, у стран есть обширные возможности для улучшения сотрудничества в различных областях, о чем он говорил с официальными лицами Азербайджана в ходе своего нынешнего визита.

“Конечно, такие сферы, как энергетика, инфраструктура, туризм и другие, очень благоприятны для дальнейшего укрепления и развития наших отношений”, - отметил он.

Глава парламента Черногории отметил важность проведения третьего заседания совместной комиссии по экономическому сотрудничеству между правительствами Азербайджана и Черногории в Подгорице, добавив, что оно будет способствовать укреплению торгового оборона между странами.

По его словам, для укрепления парламентского сотрудничества между Азербайджаном и Черногорией созданы все необходимые предпосылки. В частности, обе страны сформировали парламентские группы дружбы. Кроме того, в ходе встречи со спикером парламента Азербайджана Сахибой Гафаровой была достигнута договоренность активизировать контакты. Так, председатель Милли Меджлиса пригласила парламентскую группу дружбы Черногории посетить Баку, в то время как спикер парламента Черногории пригласил С. Гафарову в Подгорицу, ожидая, что за ее визитом последует визит группы дружбы в столицу Черногории.