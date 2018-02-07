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    БДИПЧ ОБСЕ направит оценочную миссию в Азербайджан в связи с президентскими выборами

    Баку. 7 февраля. REPORT.AZ/ Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ)  ОБСЕ планирует направить  оценочную миссию в Азербайджан в связи с внеочередными президентскими выборами 11 апреля.

    Как заявили Report в пресс-службе БДИПЧ ОБСЕ, Бюро согласно своей методологии сначала планирует направить в Азербайджан оценочную миссию с тем, чтобы на основе их рекомендаций, принять решение о формировании наблюдательной миссии.

    В БДИПЧ отметили, что в настоящее  время ведется работа по формированию  экспертной оценочной миссии.

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