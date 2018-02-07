БДИПЧ ОБСЕ направит оценочную миссию в Азербайджан в связи с президентскими выборами

Баку. 7 февраля. REPORT.AZ/ Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ планирует направить оценочную миссию в Азербайджан в связи с внеочередными президентскими выборами 11 апреля.

Как заявили Report в пресс-службе БДИПЧ ОБСЕ, Бюро согласно своей методологии сначала планирует направить в Азербайджан оценочную миссию с тем, чтобы на основе их рекомендаций, принять решение о формировании наблюдательной миссии.

В БДИПЧ отметили, что в настоящее время ведется работа по формированию экспертной оценочной миссии.