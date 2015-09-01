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    БДИПЧ ОБСЕ направит на выборы в Азербайджан 380 наблюдателей

    БДИПЧ ОБСЕ направит миссию наблюдателей на выборы на основе официального приглашения азербайджанской стороны

    Баку. 1 сентября. REPORT.AZ/ Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ направит на парламентские выборы в Азербайджане 380 наблюдателей. Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт ОБСЕ, БДИПЧ ОБСЕ направит миссию наблюдателей на выборы на основе официального приглашения азербайджанской стороны. 

    Ожидается, что в состав миссии войдут 30 долгосрочных и 350 краткосрочных наблюдателей. 

    Напомним,  парламентские выборы в Азербайджане пройдут 1 ноября. 

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