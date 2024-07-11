БДИПЧ ОБСЕ может направить более 300 наблюдателей на парламентские выборы в Азербайджане

Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ запросило у государств-участников более 300 наблюдателей для отправки миссии на внеочередные парламентские выборы в Азербайджане.

Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ запросило у государств-участников более 300 наблюдателей для отправки в составе миссии на внеочередные парламентские выборы в Азербайджане.

Об этом Report сообщили источники в дипломатических кругах.

Согласно информации, для долгосрочной миссии число наблюдателей может составить 30, для краткосрочной - 280 человек.

Ранее в БДИПЧ сообщили Report, что получили официальное приглашение от властей принять участие в выборах в качестве наблюдателей и отметили, что уже начали работу над формированием миссии для отправки в Азербайджан.

Напомним, что 28 июня президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о роспуске Милли Меджлиса VI созыва и назначении внеочередных парламентских выборов. Согласно распоряжению главы государства, выборы пройдут 1 сентября 2024 года.