Базарова: Азербайджан и Узбекистан демонстрируют образцовый уровень сотрудничества

Азербайджан и Узбекистан демонстрируют образцовый уровень дружеских отношений.

Азербайджан и Узбекистан демонстрируют образцовый уровень дружеских отношений.

Как передает Report, об этом руководитель отдела Института стратегических и межрегиональных исследований при Президенте Республики Узбекистан Милана Базарова заявила журналистам.

"За последние годы мы смогли стремительными темпами вывести наши отношения на наивысший уровень межгосударственного взаимодействия", - сказала она.

По словам Базаровой, за последние годы экономическое взаимодействие между двумя странами также вышло на качественно новый уровень: "За последние 8 лет мы в 8 раз увеличили объем товарооборота и в 5 раз - объем совместных производств".

По словам Базаровой, на данном этапе задача углубления экономических связей является наиболее важной в условиях глобальной нестабильности, нарушения цепочек поставок.

"Сегодня особенно актуально объединение наших инвестиционных возможностей. На основе накопленного совместного опыта мы уже запустили кластеры в сферах автомобилестроения, текстильной промышленности и шелководства. И я считаю, что это только начало", - подытожила она.