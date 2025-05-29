Басим Реза: Саммит Азербайджан-Пакистан-Турция в Лачыне подчеркнул приверженность стран региональной стабильности

Отношения Пакистана с Азербайджаном достигли значительного уровня стратегического партнерства, характеризующегося активным сотрудничеством в области обороны, энергетики и региональной дипломатии.

Трехсторонний саммит в Лачыне 28 мая с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева, президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа подчеркнул общую приверженность стран региональной стабильности и взаимному процветанию.

Об этом Report заявил политолог из Пакистана Басим Реза.

По мнению политолога, визит премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа в Азербайджан для участия в саммите отражает интерес Исламабада к обсуждению вопросов безопасности границ, оборонного и регионального сотрудничества.

"Последовательность визитов (Шарифа в регион 25-30 мая) отражает стратегический подход к отношениям, основанный на взаимном укреплении сотрудничества: вначале переговоры в Турции с целью укрепления отношений в области обороны и торговли, взаимодействие с Ираном по вопросам безопасности границ и региональной стабильности, подтверждение партнерских отношений в Азербайджане с целью укрепления сотрудничества в области обороны и энергетики, и завершение визита в Таджикистане с целью укрепления связей в контексте Центральной Азии", - сказал он.

Реза добавил, что страны также готовы сотрудничать в сфере обеспечения энергетической безопасности и региональных инфраструктурных инициатив в рамках Организации экономического сотрудничества (ОЭС).

Касаясь двустороннего сотрудничества Баку и Исламабада, политолог добавил, что отношения достигли уровня стратегического партнерства, характеризующегося активным взаимодействием в области обороны, энергетики и региональной дипломатии.

"Совместные военные учения и соглашения в области обороны, такие как сделка с Азербайджаном по поставке самолетов JF-17, демонстрируют приверженность региональной безопасности. Используя свое стратегическое положение и ресурсы, наши страны стремятся создать более интегрированную и безопасную региональную структуру", - добавил он.