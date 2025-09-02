Басим Реза: Индия, блокируя вступление Азербайджана в ШОС, наносит удар по принципам организации

Инициатива Нью-Дели заблокировать вступление Азербайджана в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) демонстрирует вынесение соперничества Индии с Пакистаном на многосторонние платформы.

Об этом Report заявил политолог из Пакистана Басим Реза.

"Решение Индии заблокировать вступление Азербайджана в ШОС отражает то, как Нью-Дели переносит двустороннее соперничество с Пакистаном на многосторонние форумы. Этот шаг Нью-Дели, который в Индии связывают тесными связями Азербайджана и Пакистана, противоречит "шанхайскому духу", а также духу многосторонности, который подрывает саму суть организации", - сказал Реза.

По его словам, Пакистан, наложив вето на вступление Армении в ШОС, тем самым дал понять Индии, что подобные действия против Азербайджана не останутся без ответа.

"С точки зрения Исламабада, партнерство между Пакистаном и Азербайджаном непоколебимо. Пакистан ценит стратегическое значение Азербайджана в регионе. В ответ Пакистан также выступил против членства Армении в ШОС, дав понять, что не оставит без ответа односторонние действия Индии. Это также произошло в тот момент, когда Пакистан установил дипломатические отношения с Арменией, что является продуманным шагом, демонстрирующим приоритет прагматизма над дипломатическим принуждением", - добавил политолог.