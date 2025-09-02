    Ильхам Алиев ШОС Китай Минский процесс ОБСЕ Землетрясение в Афганистане

    Басим Реза: Индия, блокируя вступление Азербайджана в ШОС, наносит удар по принципам организации

    Внешняя политика
    • 02 сентября, 2025
    • 14:24
    Басим Реза: Индия, блокируя вступление Азербайджана в ШОС, наносит удар по принципам организации

    Инициатива Нью-Дели заблокировать вступление Азербайджана в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) демонстрирует вынесение соперничества Индии с Пакистаном на многосторонние платформы.

    Об этом Report заявил политолог из Пакистана Басим Реза.

    "Решение Индии заблокировать вступление Азербайджана в ШОС отражает то, как Нью-Дели переносит двустороннее соперничество с Пакистаном на многосторонние форумы. Этот шаг Нью-Дели, который в Индии связывают тесными связями Азербайджана и Пакистана, противоречит "шанхайскому духу", а также духу многосторонности, который подрывает саму суть организации", - сказал Реза.

    По его словам, Пакистан, наложив вето на вступление Армении в ШОС, тем самым дал понять Индии, что подобные действия против Азербайджана не останутся без ответа.

    "С точки зрения Исламабада, партнерство между Пакистаном и Азербайджаном непоколебимо. Пакистан ценит стратегическое значение Азербайджана в регионе. В ответ Пакистан также выступил против членства Армении в ШОС, дав понять, что не оставит без ответа односторонние действия Индии. Это также произошло в тот момент, когда Пакистан установил дипломатические отношения с Арменией, что является продуманным шагом, демонстрирующим приоритет прагматизма над дипломатическим принуждением", - добавил политолог.

    Индия Пакистан Армения Азербайджан ШОС Басим Реза
    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    Politoloq: Hindistan Azərbaycanın ŞƏT-ə üzvlüyünü bloklamaqla təşkilatın prinsiplərinə zərbə vurur
    Английская версия Английская версия
    Basim Reza: India's blocking of Azerbaijan"s entry into SCO runs counter to 'Shanghai Spirit'

    Последние новости

    15:35

    Эрдоган: Опасения России и Ирана по Зангезурскому коридору безосновательны

    Внешняя политика
    15:28

    Рютте: Страны НАТО закупили у США для Украины оружия на $2 млрд

    Другие страны
    15:23

    Эрдоган: У Азербайджана и Армении нет разногласий по Зангезурскому коридору

    Внешняя политика
    15:23

    Эрдоган: Вашингтонские договоренности значительно ускорили мирный процесс на Южном Кавказе

    Внешняя политика
    15:23

    Moody's: ВИЭ помогут Азербайджану снизить риски энергетического перехода

    Энергетика
    15:16

    В Сирии автобус столкнулся с цистерной, погибли 12 человек

    Другие страны
    15:09

    Герцог увидится с Папой в Ватикане

    Другие страны
    14:56

    В Казахстане следствие изъяло у ОПГ деньги и имущество на $4,6 млн

    В регионе
    14:52

    Число жерств землетрясения в Афганистане превысило 1,4 тыс. человек - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    Лента новостей