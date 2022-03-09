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Баронесса Николсон: Освобожденные территории Азербайджана имеют большой потенциал

Баронесса Николсон: Освобожденные территории Азербайджана имеют большой потенциал Сегодняшняя встреча с президентом Ильхамом Алиевым была замечательной. Великобритания поддерживает Азербайджан в вопросах диверсификации экономики и перехода на возобновляемые источники энергии. Освобожденные территории имеют большой потенциал.
Внешняя политика
9 марта 2022 г. 13:41
Баронесса Николсон: Освобожденные территории Азербайджана имеют большой потенциал

Сегодняшняя встреча с президентом Ильхамом Алиевым была замечательной. Великобритания поддерживает Азербайджан в вопросах диверсификации экономики и перехода на возобновляемые источники энергии. Освобожденные территории имеют большой потенциал.

Как сообщает Report, об этом торговый представитель премьер-министра Великобритании по Азербайджану баронесса Эмма Николсон написала в своем аккаунте в Twitter.

"Это хорошо, что британские компании участвуют в их реконструкции. С надеждой на большее", - добавила баронесса.

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Версия на английском языке British PM's trade envoy: Azerbaijan's returned territories have vast potential
Версия на азербайджанском языке Britaniya Baş nazirinin ticarət elçisi: "Azərbaycanın geri qaytarılan ərazilərinin böyük potensialı var"

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