Баронесса Николсон: Освобожденные территории Азербайджана имеют большой потенциал

Сегодняшняя встреча с президентом Ильхамом Алиевым была замечательной. Великобритания поддерживает Азербайджан в вопросах диверсификации экономики и перехода на возобновляемые источники энергии. Освобожденные территории имеют большой потенциал.

Сегодняшняя встреча с президентом Ильхамом Алиевым была замечательной. Великобритания поддерживает Азербайджан в вопросах диверсификации экономики и перехода на возобновляемые источники энергии. Освобожденные территории имеют большой потенциал.

Как сообщает Report, об этом торговый представитель премьер-министра Великобритании по Азербайджану баронесса Эмма Николсон написала в своем аккаунте в Twitter.

"Это хорошо, что британские компании участвуют в их реконструкции. С надеждой на большее", - добавила баронесса.