 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Барак Обама пригласил президента Азербайджана на саммит ядерной безопасности

    Президент США: Азербайджан демонстрирует сильную поддержку глобальной архитектуры ядерной безопасности

    Баку. 6 января. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев приглашен на IV саммит ядерной безопасности, который состоится весной этого года в Вашингтоне.

    Как сообщает Report, об этом написал на своей официальной странице в Twitter заместитель руководителя Администрации президента, заведующий отделом внешних связей Новруз Мамедов.

    Н.Мамедов отметил, что 3 декабря 2015 года президент США Барак Обама направил президенту Азербайджана И.Алиеву письмо, в котором пригласил его на IV саммит ядерной безопасности. В письме президент США отметил, что "Азербайджан демонстрирует сильную поддержку глобальной архитектуры ядерной безопасности".

    Cаммит ядерной безопасности проводится раз в два года. В 2014 году он был проведен в Гааге, в 2012 году - в Сеуле. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi