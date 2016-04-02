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    Обама: Азербайджан - критически важный партнер в отражении угроз ядерной контрабанды и ядерного терроризма

    Президент с таким утверждением выступил на пресс-конференции по итогам Саммита по ядерной безопасности

    Баку. 2 апреля. REPORT.AZ/ Президент США Барак Обама назвал Азербайджан "критически важным партнером" в отражении угроз ядерной контрабанды и ядерного терроризма.

    Как передает Report, с таким утверждением выступил в пятницу вечером президент США Барак Обама на пресс-конференции по итогам Саммита по ядерной безопасности.

    Он пояснил, что придерживается этой точки зрения "из-за географического положения" Азербайджана.

    "Есть страны, которые являются потенциальными транзитными пунктами для контрабанды ядерных материалов. Из-за своего расположения Азербайджан является критически важным партнером в этом процессе", - добавил Обама.

    Обама сказал, что все страны вносят посильный вклад в отражение общей угрозы.

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