    Бангладешский эксперт: Развитие транспортных коридоров - путь к укреплению экономического сотрудничества в СВМДА

    Внешняя политика
    • 09 сентября, 2025
    • 12:07
    Бангладешский эксперт: Развитие транспортных коридоров - путь к укреплению экономического сотрудничества в СВМДА

    Страны Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) должны усиливать региональное экономическое сотрудничество через развитие транспортных коридоров и справедливые торговые механизмы.

    Как сообщает Report, об этом заявил гендиректор Института международных и стратегических исследований Бангладеш Ифтикхар Анис на 13-й сессии Форума мозговых центров СВМДА в Баку.

    Ифтикхар Анис призвал не поддаваться тарифным войнам, которые лишь тормозят процесс развития сотрудничества.

    По его словам, еще на форуме в Шанхае в прошлом году страны-участницы договорились расширять торговые связи на макро- и микроэкономическом уровнях.

    "Вместо того чтобы превращать спорные сферы в арены для конкуренции, члены организации могут использовать их как возможности для сотрудничества - через совместную инфраструктуру, обмены между народами и создание инновационных центров", - отметил эксперт.

    Banqladeşli ekspert: AQEM ölkələri tarif müharibələrinə boyun əyməməli, əməkdaşlığı gücləndirməlidirlər
    Bangladeshi expert: CICA countries should strengthen co-op instead of yielding to tariff wars

