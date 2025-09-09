Бангладешский эксперт: Развитие транспортных коридоров - путь к укреплению экономического сотрудничества в СВМДА

Страны Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) должны усиливать региональное экономическое сотрудничество через развитие транспортных коридоров и справедливые торговые механизмы.

Как сообщает Report, об этом заявил гендиректор Института международных и стратегических исследований Бангладеш Ифтикхар Анис на 13-й сессии Форума мозговых центров СВМДА в Баку.

Ифтикхар Анис призвал не поддаваться тарифным войнам, которые лишь тормозят процесс развития сотрудничества.

По его словам, еще на форуме в Шанхае в прошлом году страны-участницы договорились расширять торговые связи на макро- и микроэкономическом уровнях.

"Вместо того чтобы превращать спорные сферы в арены для конкуренции, члены организации могут использовать их как возможности для сотрудничества - через совместную инфраструктуру, обмены между народами и создание инновационных центров", - отметил эксперт.