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Баку вновь станет площадкой для обсуждения деколонизации Гваделупы

Баку вновь станет площадкой для обсуждения деколонизации Гваделупы Баку вновь станет площадкой для обсуждения деколонизации Гваделупы
Внешняя политика
24 июня 2025 г. 10:48
Баку вновь станет площадкой для обсуждения деколонизации Гваделупы

В Баку состоится международная тематическая конференция "К деколонизации Гваделупы! Вызовы и перспективы", посвященная карибскому острову, находящемуся под колониальным господством Франции.

Как сообщили Report в Бакинской инициативной группе (БИГ), мероприятие пройдет 25 июня при совместной организации БИГ, Народного союза за освобождение Гваделупы (UPLG), Международного движения за репарации Гваделупы (MIR-Guadeloupe), Международного комитета чернокожих народов (CIPN) и Движения сил за создание гваделупской нации (FKNG).

В конференции примут участие лидеры политических партий, борющихся за независимость Гваделупы, руководители движений, представители НПО и научных кругов. С презентациями выступят секретари Международного фронта деколонизации, основанного в Баку в июле 2024 года при поддержке Бакинской инициативной группы.

На конференции будут широко обсуждаться проблемы сохранения статуса Гваделупы как заморского департамента Франции, ограничивающего право народа свободно определять свое политическое будущее. Особое внимание будет уделено колониальным преступлениям, историческим несправедливостям, уничтожению коренного народа калинаго, эксплуатации рабочих, неравенству и существующим административным и экономическим структурам, поддерживающим зависимость острова.

Участники также рассмотрят, как статус департамента продолжает колониальную политику, приводящую к безработице, массовой эмиграции молодежи, социальному неравенству, экономической зависимости, насилию и загрязнению окружающей среды, включая разрушительные последствия применения токсичного пестицида хлордекона.

В ходе мероприятия будет обсуждаться вынесение права гваделупского народа на самоопределение в повестку дня международных организаций, правовые механизмы ООН по деколонизации, а также несоблюдение Францией соответствующих резолюций и Декларации ООН о предоставлении независимости колониальным народам.

Стоит отметить, что впервые в Азербайджане 25 июня в 19:00 в "Зеленом театре" Баку состоится концерт "Ритмы и танцы Гваделупы и Азербайджана" с участием деятелей культуры и искусства обеих стран. Организатором выступает Бакинская инициативная группа.

В рамках культурной программы зрителям будет представлена гармония гваделупской и азербайджанской музыки. На мероприятии выступит знаменитая гваделупская группа Lakou Veranda, которая очарует участников своими уникальными музыкальными ритмами.

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Версия на английском языке Baku to host conference on decolonization of Guadeloupe
Версия на азербайджанском языке Bakıda Qvadelupun dekolonizasiyası ilə bağlı konfrans keçiriləcək

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