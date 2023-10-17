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Официальный Баку: В отличие от Армении, Азербайджан никогда не претендовал на территорию других стран

Официальный Баку: В отличие от Армении, Азербайджан никогда не претендовал на территорию других стран "В отличие от Армении, Азербайджан никогда не претендовал на территорию других стран".
Внешняя политика
17 октября 2023 г. 20:14
Официальный Баку: В отличие от Армении, Азербайджан никогда не претендовал на территорию других стран

"В отличие от Армении, Азербайджан никогда не претендовал на территорию других стран".

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана по поводу претензий, высказанных Н.Пашиняном во время его выступления в Европарламенте.

Было отмечено, что учитывая, что Армения совершила агрессию против Азербайджана и оккупировала наши территории на протяжении почти 30 лет, несерьезно, что премьер-министр Армении призывает измерять уважение территориальной целостности и делимитации квадратными километрами: “Что касается утверждений премьер-министра Армении о якобы ”экстерриториальности" Лачынской дороги, то следует напомнить, что в отличие от Азербайджана, который выполняет свое обязательство по обеспечению безопасности движения путем создания пограничного контрольно-пропускного пункта для предотвращения коварных шагов Армении, Армения при каждом случае злоупотребляет этой дорогой, вопреки подписанному премьер-министром Трехстороннему заявлению. Следует отметить, что Азербайджан обладает суверенитетом над всеми дорогами на своей территории и попытки доказать обратное беспочвенны".

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Версия на азербайджанском языке Rəsmi Bakı: "Ermənistandan fərqli olaraq, Azərbaycan heç vaxt başqa ölkələrin ərazisinə iddia etməyib"

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