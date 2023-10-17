Официальный Баку: В отличие от Армении, Азербайджан никогда не претендовал на территорию других стран

Официальный Баку: В отличие от Армении, Азербайджан никогда не претендовал на территорию других стран

"В отличие от Армении, Азербайджан никогда не претендовал на территорию других стран".

https://static.report.az/photo/e8149a86-8496-3ecc-8b2c-e9ccbaad960d.jpg https://static.report.az/photo/e8149a86-8496-3ecc-8b2c-e9ccbaad960d.jpg