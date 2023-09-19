Baku TV: Оба народа могут жить вместе в мире и согласии

Более трех десятилетий азербайджанский и армянский народы являются заложниками чужих геополитических игр и манипуляций. Как сообщает Report, об этом говорится в подготовленном Baku TV сюжете на армянском языке. Отмечается, что оба народа могут жить

Более трех десятилетий азербайджанский и армянский народы являются заложниками чужих геополитических игр и манипуляций.



Как сообщает Report, об этом говорится в подготовленном Baku TV сюжете на армянском языке.



Отмечается, что оба народа могут жить вместе в мире и согласии, несмотря на пережитые тяжелые травмы войны. В самом центре Баку стоит армянская церковь, и в различных районах Азербайджане, несмотря на тяжелые войны, проживают этнические армяне. Особо было подчеркнуто, что "у нас появился исторический шанс вместе восстановить Карабах, превратить его в процветающий, экономически развитый регион, а главное, обеспечить счастливое будущее нашим детям и внукам".

В материале говорится о восстановлении жизнедеятельности и инфраструктуры Карабаха. Было подчеркнуто, что именно сепаратисты виноваты в сложившейся ситуации. Они под различными предлогами препятствовали открытию Лачынской и Агдамской дорог, тем самым ухудшая положение простых людей.