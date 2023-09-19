О нас

Baku TV: Оба народа могут жить вместе в мире и согласии

Baku TV: Оба народа могут жить вместе в мире и согласии Более трех десятилетий азербайджанский и армянский народы являются заложниками чужих геополитических игр и манипуляций. Как сообщает Report, об этом говорится в подготовленном Baku TV сюжете на армянском языке. Отмечается, что оба народа могут жить
Внешняя политика
19 сентября 2023 г. 16:51
Baku TV: Оба народа могут жить вместе в мире и согласии

Более трех десятилетий азербайджанский и армянский народы являются заложниками чужих геополитических игр и манипуляций.

Как сообщает Report, об этом говорится в подготовленном Baku TV сюжете на армянском языке.

Отмечается, что оба народа могут жить вместе в мире и согласии, несмотря на пережитые тяжелые травмы войны. В самом центре Баку стоит армянская церковь, и в различных районах Азербайджане, несмотря на тяжелые войны, проживают этнические армяне. Особо было подчеркнуто, что "у нас появился исторический шанс вместе восстановить Карабах, превратить его в процветающий, экономически развитый регион, а главное, обеспечить счастливое будущее нашим детям и внукам".

В материале говорится о восстановлении жизнедеятельности и инфраструктуры Карабаха. Было подчеркнуто, что именно сепаратисты виноваты в сложившейся ситуации. Они под различными предлогами препятствовали открытию Лачынской и Агдамской дорог, тем самым ухудшая положение простых людей.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Baku TV: Both nations can live together in peace and harmony
Версия на азербайджанском языке Baku TV: "Hər iki xalq sülh və harmoniya şəraitində birgə yaşaya bilər"

Экслюзивные новости

Министр энергетики Молдовы: ЮГК - жизненно необходим для многих европейских стран
Министр энергетики Молдовы: ЮГК - жизненно необходим для многих европейских стран
19 сентября 2023 г. 16:31
Министр энергетики: Молдова заинтересована в расширении энергосотрудничества с Азербайджаном
Министр энергетики: Молдова заинтересована в расширении энергосотрудничества с Азербайджаном
19 сентября 2023 г. 14:07
Эксперт: Территориальные претензии Армении к Азербайджану ставят ее политруководство в тупик
Эксперт: Территориальные претензии Армении к Азербайджану ставят ее политруководство в тупик
18 сентября 2023 г. 16:26
Политолог: Болгария заинтересована в развитии транспортного сообщения с Азербайджаном
Политолог: Болгария заинтересована в развитии транспортного сообщения с Азербайджаном
18 сентября 2023 г. 16:21
Политолог: Открытие дороги Агдам-Ханкенди - поражение сепаратистского режима в Карабахе
Политолог: Открытие дороги Агдам-Ханкенди - поражение сепаратистского режима в Карабахе
15 сентября 2023 г. 12:02
Генсек ОТГ: Зангезурский коридор как транзитный узел между Европой и Азией открывает возможности для будущего
Генсек ОТГ: Зангезурский коридор как транзитный узел между Европой и Азией открывает возможности для будущего
14 сентября 2023 г. 12:46
Эксперт-международник: Американо-армянские военные учения говорят об отчаянии Пашиняна
Эксперт-международник: Американо-армянские военные учения говорят об отчаянии Пашиняна
12 сентября 2023 г. 16:24
Талгат Калиев: Азербайджан много делает для развития ОТГ
Талгат Калиев: Азербайджан много делает для развития ОТГ
11 сентября 2023 г. 10:37
Посол Польши: Прилагаем все усилия для укрепления экономического сотрудничества с Азербайджаном
Посол Польши: Прилагаем все усилия для укрепления экономического сотрудничества с Азербайджаном
8 сентября 2023 г. 17:14
Американский эксперт: Ближний Восток только выиграет от сотрудничества Турции и Ирана
Американский эксперт: Ближний Восток только выиграет от сотрудничества Турции и Ирана
8 сентября 2023 г. 14:30

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi