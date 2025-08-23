О нас

Баку, Ташкент и Ашхабад расширяют сотрудничество в борьбе с климатическим кризисом

Баку, Ташкент и Ашхабад расширяют сотрудничество в борьбе с климатическим кризисом Баку, Ташкент и Ашхабад расширяют сотрудничество в борьбе с климатическим кризисом
Внешняя политика
23 августа 2025 г. 12:20
Баку, Ташкент и Ашхабад расширяют сотрудничество в борьбе с климатическим кризисом

Баку, Ташкент и Ашхабад будут расширять сотрудничество в борьбе с последствиями климатического кризиса и экологическими рисками.

Как сообщает Report, об этом говорится в совместном заявлении президентов Азербайджана Ильхама Алиева, Узбекистана Шавката Мирзиёева и председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, принятого по итогам трехстороннего саммита в Туркменбаши 22 августа.

Согласно заявлению, опубликованному МИД Туркменистана, стороны отмечают важность дальнейшего укрепления взаимодействия по вопросам смягчения последствий изменения климата и адаптации к нему, борьбы с экологическими рисками, сохранения биоразнообразия, продвижения общих проектов и программ в сфере охраны окружающей среды, совместных инициатив, отвечающих общим интересам трех стран в рамках региональных и международных платформ.

Лидеры также обсудили приоритетные направления сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере, подчеркнув важное значение контактов между соответствующими государственными структурами и общественными объединениями, исследовательскими центрами, высшими учебными заведениями, средствами массовой информации, деятелями культуры и искусства.

В заявлении отмечается твердая убежденность в необходимости дальнейшего укрепления дружбы и всестороннего сотрудничества.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Bakı, Daşkənd və Aşqabad iqlim böhranı ilə mübarizə sahəsində əməkdaşlığı genişləndirir

Другие новости из категории

Турция рассчитывает получить доход в несколько млрд долларов от проекта Зангезурского коридора в ближайшие 30 лет
Турция рассчитывает получить доход в несколько млрд долларов от проекта Зангезурского коридора в ближайшие 30 лет
23 августа 2025 г. 12:42
Баку, Ташкент и Ашхабад приняли совместное заявление, подтверждающее курс на укрепление стратегического партнерства
Баку, Ташкент и Ашхабад приняли совместное заявление, подтверждающее курс на укрепление стратегического партнерства
23 августа 2025 г. 12:08
Матвиенко направила поздравительное письмо первому вице-президенту Мехрибан Алиевой
Матвиенко направила поздравительное письмо первому вице-президенту Мехрибан Алиевой
23 августа 2025 г. 11:13
Делегация Сената Румынии посетила Карабах
ФотоДелегация Сената Румынии посетила Карабах
23 августа 2025 г. 11:10
Президент Ильхам Алиев поделился в соцсетях кадрами с визита в Туркменистан
Президент Ильхам Алиев поделился в соцсетях кадрами с визита в Туркменистан
23 августа 2025 г. 11:01
Посол Бангладеш: Азиатские страны высоко ценят инициативы Ильхама Алиева
Посол Бангладеш: Азиатские страны высоко ценят инициативы Ильхама Алиева
23 августа 2025 г. 10:44
Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву подарили ахалтекинского скакуна
ФотоПрезиденту Азербайджана Ильхаму Алиеву подарили ахалтекинского скакуна
22 августа 2025 г. 20:58
В Астрахани обсудили перспективы развития азербайджано-российского экономического сотрудничества
ФотоВ Астрахани обсудили перспективы развития азербайджано-российского экономического сотрудничества
22 августа 2025 г. 20:30
Лидеры Азербайджана, Туркменистана и Узбекистана выступили с заявлением по итогам встречи высокого уровня - ВИДЕО
ФотоЛидеры Азербайджана, Туркменистана и Узбекистана выступили с заявлением по итогам встречи высокого уровня - ВИДЕО
22 августа 2025 г. 19:59
В Туркменбаши состоялась встреча высокого уровня между Туркменистаном, Азербайджаном и Узбекистаном
ФотоВ Туркменбаши состоялась встреча высокого уровня между Туркменистаном, Азербайджаном и Узбекистаном
22 августа 2025 г. 18:45

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi