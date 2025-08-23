Баку, Ташкент и Ашхабад расширяют сотрудничество в борьбе с климатическим кризисом

Баку, Ташкент и Ашхабад будут расширять сотрудничество в борьбе с последствиями климатического кризиса и экологическими рисками.

Как сообщает Report, об этом говорится в совместном заявлении президентов Азербайджана Ильхама Алиева, Узбекистана Шавката Мирзиёева и председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, принятого по итогам трехстороннего саммита в Туркменбаши 22 августа.

Согласно заявлению, опубликованному МИД Туркменистана, стороны отмечают важность дальнейшего укрепления взаимодействия по вопросам смягчения последствий изменения климата и адаптации к нему, борьбы с экологическими рисками, сохранения биоразнообразия, продвижения общих проектов и программ в сфере охраны окружающей среды, совместных инициатив, отвечающих общим интересам трех стран в рамках региональных и международных платформ.

Лидеры также обсудили приоритетные направления сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере, подчеркнув важное значение контактов между соответствующими государственными структурами и общественными объединениями, исследовательскими центрами, высшими учебными заведениями, средствами массовой информации, деятелями культуры и искусства.

В заявлении отмечается твердая убежденность в необходимости дальнейшего укрепления дружбы и всестороннего сотрудничества.