Баку, Ташкент и Ашхабад приняли совместное заявление, подтверждающее курс на укрепление стратегического партнерства

Внешняя политика
23 августа 2025 г. 12:08
Азербайджан, Туркменистан и Узбекистан подтверждают незыблемость долгосрочного курса на всемерное укрепление стратегического партнерства, которое служит обеспечению мира, стабильности и укреплению доверия и взаимопонимания в региональном и глобальном масштабах.

Как сообщает Report, об этом говорится в совместном заявлении президентов Азербайджана Ильхама Алиева, Узбекистана Шавката Мирзиёева и председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, принятого по итогам трехстороннего саммита в Туркменбаши 22 августа.

В документе, опубликованном на сайте МИД Туркменистана, отмечается, что сотрудничество будет продолжено в духе уз многовековой дружбы, добрососедства и взаимной поддержки трех народов.

Стороны подчеркнули важность поддержания тесных контактов на высшем и высоком уровнях, взаимодействия во внешнеполитической деятельности трех стран и углубления сотрудничества в области совместного противостояния современным вызовам и угрозам.

Лидеры также согласились продолжить укреплять взаимодействие между государствами в рамках международных и региональной организаций, в частности ООН.

Версия на азербайджанском языке Bakı, Daşkənd və Aşqabad strateji tərəfdaşlığın möhkəmləndirilməsi kursunu təsdiqləyən birgə bəyanat qəbul edib

