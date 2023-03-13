Политолог: Баку стал площадкой для глобального диалога и продвижения мультикультуральных ценностей

Такие форумы, как Глобальный Бакинский Форум очень важны для анализа международного сотрудничества и возможностей для создания международного и транснационального взаимодействия

Такие мероприятия, как Глобальный Бакинский форум, очень важны для анализа международного сотрудничества и возможностей для налаживания международного и транснационального взаимодействия.

Об этом Report заявил итальянский политолог Доминико Летизиа.

"Европа знакома с моделью Азербайджана по развитию международных отношений. Баку стал площадкой для глобального диалога, где всегда предпринимаются шаги, чтобы понять различные точки зрения и объединить далекие геополитические реалии, выявляя точки соприкосновения, и оцениваются возможности для развития международного сотрудничества в различных областях ",- сказал политолог.

Отметив, что одна из панелей форума была посвящена вопросам энергетической безопасности, Доминико Летизиа добавил, что данный вопрос является глобальным вызовом, и Азербайджан помог Италии и Европе во время энергетического кризиса.

"Сотрудничество между Азербайджаном и Европой заслуживает высокой оценки. Благодаря Трансадриатическому газопроводу и Азербайджану, Италия стала энергетическим хабом для всех стран ЕС",- сказал он.

Итальянский политолог также отметил роль Азербайджана в продвижении мультикультуральных ценностей, напомнив о проведении в Баку в следующем году очередного Форума по межкультурному диалогу. По его словам, Азербайджан - страна, где в мире и согласии живут представители разных религий, что является достойным примером для всего мира.

"По соседству с Азербайджаном - Иран, где нарушаются права человека, и Армения, которая проводит политику этнических чисток и пытается использовать Запад, указывая пальцем на христианское братство и используя религию как политический шантаж. В этом географическом контексте есть Азербайджан, который сделал религиозный диалог государственной политикой",- отметил эксперт.