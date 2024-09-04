Айхан Гаджизаде: Баку решительно осуждает призыв МИД Франции воздержаться от поездок в Азербайджан

Баку решительно осуждает необоснованное заявление МИД Франции касательно поездок в Азербайджан

Официальный Баку решительно осуждает необоснованное и предвзятое заявление МИД Франции о необходимости воздержаться от поездок в Азербайджан по причине якобы имевших место задержаний и преследований французских граждан.

Как сообщает Report, об этом говорится в комментарии пресс-секретаря МИД Азербайджана Айхана Гаджизаде.

"Столь необоснованное и предвзятое заявление свидетельствует о стремлении Франции обострить напряженность в отношениях с Азербайджаном. Утверждения Министерства Европы и иностранных дел Франции о якобы задержаниях и заключениях под стражу французских граждан в Азербайджане не имеют никаких оснований", - говорится в комментарии.

Представитель МИД напомнил, что в Азербайджане заключены под стражу лишь два гражданина Франции - Мартин Райан, обвиняемый по статье 276 (шпионаж) УК АР, и Клерк Тео Гюго, нанесший ущерб имуществу Бакинского метрополитена.

"В свою очередь Франция, в нарушение прав человека, создает всевозможные препятствия для поездок азербайджанских журналистов на территорию этой страны и Шенгенскую зону в целом.

Требуем от официального Парижа прекратить подобную клеветническую кампанию против Азербайджана", - добавил Гаджизаде.