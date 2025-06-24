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Баку приветствует договоренности о прекращении огня между Израилем и Ираном

Баку приветствует договоренности о прекращении огня между Израилем и Ираном Баку приветствует договоренности о прекращении огня между Израилем и Ираном
Внешняя политика
24 июня 2025 г. 16:41
Баку приветствует договоренности о прекращении огня между Израилем и Ираном

Баку приветствует договоренности о прекращении огня между Израилем и Ираном.

Об этом сообщает Report со ссылкой на МИД.

В заявлении подчеркивается, что это важный шаг на пути к снижению напряженности и восстановлению стабильности в регионе.

"Мы высоко оцениваем усилия всех сторон, выступивших посредниками в достижении договоренности, и призываем к полному соблюдению условий перемирия, чтобы избежать дальнейших жертв и страданий", — говорится в заявлении.

Азербайджан выразил готовность поддерживать инициативы, направленные на укрепление устойчивого мира, безопасности и сотрудничества в регионе.

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