Баку приветствует договоренности о прекращении огня между Израилем и Ираном

Баку приветствует договоренности о прекращении огня между Израилем и Ираном

Баку приветствует договоренности о прекращении огня между Израилем и Ираном.

Об этом сообщает Report со ссылкой на МИД.

В заявлении подчеркивается, что это важный шаг на пути к снижению напряженности и восстановлению стабильности в регионе.

"Мы высоко оцениваем усилия всех сторон, выступивших посредниками в достижении договоренности, и призываем к полному соблюдению условий перемирия, чтобы избежать дальнейших жертв и страданий", — говорится в заявлении.

Азербайджан выразил готовность поддерживать инициативы, направленные на укрепление устойчивого мира, безопасности и сотрудничества в регионе.