    Баку приглашает корейские компании инвестировать в ВИЭ-проекты

    Внешняя политика
    • 12 сентября, 2025
    • 16:53
    Баку приглашает корейские компании инвестировать в ВИЭ-проекты

    Заместитель министра энергетики Азербайджана Орхан Зейналов и посол Южной Кореи Кан Ким Гу на встрече в Баку обсудили возможности развития сотрудничества в энергетической сфере.

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении дипмиссии на странице в соцсетях.

    "Посол Республики Корея в Азербайджане Канг Ким Гу встретился с заместителем министра энергетики Орханом Зейналовым для обсуждения возможностей сотрудничества в энергетической сфере между двумя странами. Зейналов предоставил информацию о проектах возобновляемой энергии, реализуемых в настоящее время в Азербайджане, и выразил желание, чтобы корейские компании участвовали и инвестировали в эти проекты", - говорится в сообщении.

    Дипломат подчеркнул важность изучения и развития проектов, которые две страны могут реализовать совместно не только в области возобновляемой энергии, но и по всем направлениям энергетического сектора.

