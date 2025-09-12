Баку приглашает корейские компании инвестировать в ВИЭ-проекты

Заместитель министра энергетики Азербайджана Орхан Зейналов и посол Южной Кореи Кан Ким Гу на встрече в Баку обсудили возможности развития сотрудничества в энергетической сфере.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении дипмиссии на странице в соцсетях.

"Посол Республики Корея в Азербайджане Канг Ким Гу встретился с заместителем министра энергетики Орханом Зейналовым для обсуждения возможностей сотрудничества в энергетической сфере между двумя странами. Зейналов предоставил информацию о проектах возобновляемой энергии, реализуемых в настоящее время в Азербайджане, и выразил желание, чтобы корейские компании участвовали и инвестировали в эти проекты", - говорится в сообщении.

Дипломат подчеркнул важность изучения и развития проектов, которые две страны могут реализовать совместно не только в области возобновляемой энергии, но и по всем направлениям энергетического сектора.