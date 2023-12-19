Предпринимаются последовательные шаги для проведения свободных, справедливых и прозрачных президентских выборов

Заместитель министра иностранных дел Азербайджанской Республики Эльнур Мамедов встретился представителями Миссии по оценке потребностей Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) Мартиной Баркер Чиганиковой и Гораном Петровым.

Заместитель министра иностранных дел Азербайджанской Республики Эльнур Мамедов встретился представителями Миссии по оценке потребностей Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) Мартиной Баркер Чиганиковой и Гораном Петровым.

Как сообщили Report в Министерстве иностранных дел, в ходе встречи были обсуждены вопросы подготовки к внеочередным выборам президента Азербайджанской Республики, назначенным на 7 февраля 2024 года, и международные обязательства в этом направлении.

Э.Мамедов подробно проинформировал гостей о последовательных, систематических и интенсивных шагах по проведению свободных, справедливых и прозрачных выборов, а также о мерах, связанных с участием в выборах международных наблюдателей, обеспечением избирательного права граждан Азербайджана, проживающих или временно находящихся за рубежом.

Стороны также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.