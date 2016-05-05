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    Делегация двух провинций Египта посетит Азербайджан

    В ходе визита будут обсуждены перспективы наращивания связей в области туризма

    Баку. 5 мая. REPORT.AZ/ 15-17 мая Азербайджан посетит  обширная делегация из Египта.

    Как сообщает Report  со ссылкой на дипломатические источники, в состав делегации войдут губернатор провинции Красное Море (Хургада) Ахмед Абдулла и губернатор провинции Южный Синай Халид Фуда, глава Египетского туристического ведомства Сами Махмуд, а также 12 египетских предпринимателей, работающих в сфере туризма.

    В ходе визита будут проведены встречи с представителями соответствующих ведомств Азербайджана,  на которых будут обсуждены перспективы наращивания связей в области туризма, а также  вопрос открытия прямых авиарейсов между Азербайджаном и Египтом. 

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