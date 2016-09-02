Баку посетит мэр Астаны

Баку. 2 сентября. REPORT.AZ/ 5 сентября Баку посетит aким (мэр) Астаны Асет Исекешев.

Как сообщили Report в посольстве Казахстана в Азербайджане, в рамках однодневного визита ожидается встреча А.Исекешева с главой Исполнительной власти Баку Гаджибалой Абуталыбовым для обсуждения перспектив развития сотрудничества.

Целью визита также является обмен опытом в сфере городского развития по таким направлениям, как инвестиции, инфраструктура, инновации, транспорт и туризм.

Ожидается, что предстоящий визит закрепит сложившиеся дружеские отношения между столицами двух братских государств, и придаст новый импульс взаимодействию в преддверии проведения международной специализированной выставки "ЭКСПО-2017" в Астане.