Баку поможет Киеву в установлении самого большого государственного флага

Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ Глава Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко встретился в Баку с главой исполнительной власти азербайджанской столицы Гаджибала Абуталыбовым, сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Киевской городской госадминистрации.

"Нам есть чему поучиться в Баку. Особенно нас интересует опыт реставрации старого города, строительства современной инфраструктуры. Меня также поразила подсветка зданий в городе, которая очень хорошо сделана. И особый интерес у меня - к вашей площади Национального флага. Я давно хочу установить такой масштабный флаг в Киеве. И мы уже работаем над этим проектом. Но нам понадобится ваш опыт и ваша помощь", - подчеркнул Виталий Кличко.

Во встрече также принимал участие главный архитектор Баку. В частности договорились, что он посетит Киев, чтобы осмотреть здания, которые планирует подсвечивать киевская власть, проконсультировать украинских специалистов и определиться, какая нужна Киеву помощь в художественном освещении и консультации по установлению главного государственного флага.

"Также в ближайшее время я отправлю в Баку главного архитектора Киева, чтобы он посмотрел, как здесь выглядит и подсветка, и старый город, и ультрасовременная архитектура", - отметил Виталий Кличко.

Он поблагодарил Гаджибалу Абуталыбова за сотрудничество, поддержку и готовность помогать Киеву и Украине.

"Между Украиной и Азербайджаном всегда были честные отношения, мы это ценим. И готовы развивать наше сотрудничество, делиться опытом", - отметил Гаджибала Абуталыбов.

В Баку Виталий Кличко посетил площадь Национального флага и осмотрел установленный там самый большой государственный флаг Азербайджана. Также мэр Киева прогулялся по старому городу, осмотрел нововозведенные скверы в центре Баку.