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Баку передал Еревану пятерых задержанных армян

Баку передал Еревану пятерых задержанных армян По нашей информации, только что из Баку вылетел борт в Ереван. Российский генерал Рустам Мурадов - экс-командующий российским миротворческим контингентом (РМК), временно размещенным на территории Азербайджана, везет с собой пять армянских военнослужащих,
Внешняя политика
19 октября 2021 г. 20:02
Баку передал Еревану пятерых задержанных армян

"По нашей информации, только что из Баку вылетел борт в Ереван. Российский генерал Рустам Мурадов - экс-командующий российским миротворческим контингентом (РМК), временно размещенным на территории Азербайджана, везет с собой пять армянских военнослужащих, которые были задержаны и арестованы нашими силовыми структурами".

Как сообщает Report, об этом пишет Telegram-канал Caliber.

"Наш источник сообщает, что речь идет об армянских солдатах, не замешанных в тяжких преступлениях против азербайджанской армии и мирного населения. Точно знаем, что как минимум, часть переданных военных - из числа членов двух РДГ, задержанных 27 мая 2021 года в Кяльбаджаре при попытке проникновения на территорию Азербайджана. То, что их отпустили - бесспорно, очередной гуманный жест Баку. Рассматривать происходящее следует в рамках общего политического процесса между Азербайджаном и Арменией", - говорится в информации.

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Версия на английском языке Azerbaijan hands five Armenians over to Yerevan
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda saxlanılan 5 erməni İrəvana təhvil verilib

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