Баку передал Еревану пятерых задержанных армян

По нашей информации, только что из Баку вылетел борт в Ереван. Российский генерал Рустам Мурадов - экс-командующий российским миротворческим контингентом (РМК), временно размещенным на территории Азербайджана, везет с собой пять армянских военнослужащих,

"По нашей информации, только что из Баку вылетел борт в Ереван. Российский генерал Рустам Мурадов - экс-командующий российским миротворческим контингентом (РМК), временно размещенным на территории Азербайджана, везет с собой пять армянских военнослужащих, которые были задержаны и арестованы нашими силовыми структурами".

Как сообщает Report, об этом пишет Telegram-канал Caliber.

"Наш источник сообщает, что речь идет об армянских солдатах, не замешанных в тяжких преступлениях против азербайджанской армии и мирного населения. Точно знаем, что как минимум, часть переданных военных - из числа членов двух РДГ, задержанных 27 мая 2021 года в Кяльбаджаре при попытке проникновения на территорию Азербайджана. То, что их отпустили - бесспорно, очередной гуманный жест Баку. Рассматривать происходящее следует в рамках общего политического процесса между Азербайджаном и Арменией", - говорится в информации.