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    Глава МИД: Официальный Баку надеется на позитивный исход в вопросе ВАК

    Эльмар Мамедъяров: ВАК играл важную связующую роль в развитии гуманитарных и прочих отношений между двумя странами© Report

    Баку. 17 июля. REPORT.AZ/ Всероссийский азербайджанский конгресс (ВАК) играл важную роль в развитии гуманитарных связей между Азербайджаном и Россией.

    Как сообщает Report, об этом в интервью РИА Новости заявил министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

    "Мы неоднократно на разных уровнях выражали свое отношение к этому вопросу. Эта организация играла важную связующую роль в развитии гуманитарных и прочих отношений между двумя странами", - заявил Э.Мамедъяров.

    По его словам, ВАК устранила предъявленные ей правовые недочеты. "И по этому вопросу надеемся на позитивный исход апелляционного решения", - добавил дипломат.

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