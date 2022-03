Международный центр Низами Гянджеви: Баку может сыграть важную роль в урегулировании ситуации в Украине

Баку может сыграть важную роль в урегулировании ситуации в Украине.

Как сообщает Report, об этом говорится в письме сопредседателей и членов правления Международного центра Низами Гянджеви (NGIC) президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

"Мы признаем и ценим сделанное вами предложение провести в Азербайджане мирные переговоры между представителями России и Украины. Баку – это нейтральная площадка для такого рода дискуссий, которая уже была платформой для встреч представителей НАТО и России... Мы надеемся, что стороны примут это предложение и что Баку может сыграть важную роль в решении самого крупного кризиса безопасности, с которым столкнулась Европа с момента окончания Второй мировой войны", - говорится в письме.

Участники Международного центра Низами Гянджеви также призвали "использовать любой возможный канал диалога для того, чтобы остановить этот ужасный гуманитарный кризис".

"Как члены Международного центра Низами Гянджеви и его партнеры мы призываем к началу немедленного и ориентированного на результат диалога между Россией и Украиной по прекращению боевых действий", - говорится в послании.