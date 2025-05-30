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Азербайджан и США обсудили сотрудничество в сфере энергетической безопасности

Азербайджан и США обсудили сотрудничество в сфере энергетической безопасности Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял делегацию во главе с заместителем помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джошуа Хаком.
Внешняя политика
30 мая 2025 г. 13:16
Азербайджан и США обсудили сотрудничество в сфере энергетической безопасности

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял делегацию во главе с заместителем помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джошуа Хаком.

Как сообщает Report, на встрече были обсуждены вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества между Азербайджаном и США, а также текущая ситуация в процессе нормализации отношений между Баку и Ереваном.

Стороны отметили важность исторических отношений между Азербайджаном и США в ряде направлений, полезного сотрудничества в сфере энергетической безопасности, а также развития двусторонних отношений в рамках взаимных интересов.

В ходе встречи были рассмотрены энергетические проекты в регионе, планы по альтернативной энергетике, перспективы транспортных и коммуникационных линий, совместная деятельность по сотрудничеству с Центральной Азией.

Министр также проинформировал американскую сторону о ситуации в регионе в постконфликтный период, текущем состоянии и перспективах мирного процесса между Азербайджаном и Арменией, имеющихся препятствиях.

Стороны обменялись мнениями по ряду актуальных региональных вопросов.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanla ABŞ arasında enerji təhlükəsizliyi üzrə əməkdaşlıq məsələləri müzakirə olunub

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