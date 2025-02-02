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Баку и Тегеран договорились продолжить меры по укреплению взаимного доверия

Баку и Тегеран договорились продолжить меры по укреплению взаимного доверия Достигнута договоренность о продолжении мер по укреплению взаимного доверия между Азербайджаном и Ираном.
Внешняя политика
2 февраля 2025 г. 13:56
Баку и Тегеран договорились продолжить меры по укреплению взаимного доверия

Достигнута договоренность о продолжении мер по укреплению взаимного доверия между Азербайджаном и Ираном.

Как сообщает Report, об этом написал в социальной сети помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

"В рамках визита в Тегеран провели продуктивные обсуждения с политическим советником президента Ирана Мехди Санаи и министром иностранных дел Аббасом Арагчи. Состоялся обмен мнениями по развитию азербайджано-иранских дружественных отношений на основе принципов мирного сосуществования, невмешательства во внутренние дела и добрососедства.

Обсуждалось сотрудничество в рамках регионального формата 3+3, Движения неприсоединения (NAM), Организации исламского сотрудничества (OIC), Организации экономического сотрудничества (ECO), Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (CICA) и других международных организаций. Достигнута договоренность о продолжении мер по укреплению взаимного доверия.

Транспортные коридоры Агбенд-Нахчыван и Север-Юг были отмечены как важные региональные и трансрегиональные проекты, служащие общим интересам двух стран", – подчеркнул Х.Гаджиев.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakı və Tehran qarşılıq etimadın artırılması tədbirlərini davam etdirmək barədə razılaşıblar

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