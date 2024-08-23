Баку и Ташкент определили 20 направлений для сотрудничества

Азербайджан и Узбекистан определили 20 новых направлений для сотрудничества.

Азербайджан и Узбекистан определили 20 новых направлений для сотрудничества.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Узбекистана Шафкат Мирзиёев на совместном с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым заявлении для прессы.

Он отметил, что состоялось первое заседание Высшего межгосударственного совета, "который является эффективным механизмом выработки и реализации новых предложений по углублению наших союзнических отношений".



"На первой нашей встрече в Азербайджане были определены 10 направлений нашего сотрудничества. Я хочу с удовлетворением отметить, что ни одна из этих договоренностей не осталась на бумаге. У нас есть реальные результаты. Сегодня мы определили 20 новых направлений", - сказал глава Узбекистана.

Он заметил, что в целом переговоры прошли в традиционно открытой и конструктивной атмосфере.

"Считаю, что это залог успеха нашей встречи встречи", - подчеркнул он.