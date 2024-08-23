О нас

Баку и Ташкент определили 20 направлений для сотрудничества

Баку и Ташкент определили 20 направлений для сотрудничества Азербайджан и Узбекистан определили 20 новых направлений для сотрудничества.
Внешняя политика
23 августа 2024 г. 13:26
Баку и Ташкент определили 20 направлений для сотрудничества

Азербайджан и Узбекистан определили 20 новых направлений для сотрудничества.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Узбекистана Шафкат Мирзиёев на совместном с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым заявлении для прессы.

Он отметил, что состоялось первое заседание Высшего межгосударственного совета, "который является эффективным механизмом выработки и реализации новых предложений по углублению наших союзнических отношений".

"На первой нашей встрече в Азербайджане были определены 10 направлений нашего сотрудничества. Я хочу с удовлетворением отметить, что ни одна из этих договоренностей не осталась на бумаге. У нас есть реальные результаты. Сегодня мы определили 20 новых направлений", - сказал глава Узбекистана.

Он заметил, что в целом переговоры прошли в традиционно открытой и конструктивной атмосфере.

"Считаю, что это залог успеха нашей встречи встречи", - подчеркнул он.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Bakı və Daşkənd əməkdaşlıq üçün 20 istiqamət müəyyən edib
Версия на английском языке Baku and Tashkent identify 20 areas for cooperation

Экслюзивные новости

Российский депутат высоко оценила выдержанную политику Азербайджана
Российский депутат высоко оценила выдержанную политику Азербайджана
20 августа 2024 г. 17:17
В Азербайджан прибыли более полутора миллионов граждан России и Украины с начала войны
В Азербайджан прибыли более полутора миллионов граждан России и Украины с начала войны
14 августа 2024 г. 16:02
Профессор-океанолог: COP29 станет важной площадкой для обсуждений проблем Каспия
Профессор-океанолог: COP29 станет важной площадкой для обсуждений проблем Каспия
8 августа 2024 г. 13:30
Ведущий мировой брокер онлайн-торговли вышел на рынок ценных бумаг Азербайджана
Ведущий мировой брокер онлайн-торговли вышел на рынок ценных бумаг Азербайджана
8 августа 2024 г. 10:03
Роккасальво: ПРООН сосредоточится на инновационных технологиях для разминирования в Карабахе
Роккасальво: ПРООН сосредоточится на инновационных технологиях для разминирования в Карабахе
7 августа 2024 г. 12:42
SOCAR и КазМунайГаз обсуждают увеличение объемов транзита казахстанской нефти по БТД
SOCAR и КазМунайГаз обсуждают увеличение объемов транзита казахстанской нефти по БТД
6 августа 2024 г. 18:40
Ограничения по поставкам азербайджанского газа по TAP и IGB продлятся до 12 августа
Ограничения по поставкам азербайджанского газа по TAP и IGB продлятся до 12 августа
6 августа 2024 г. 14:34
Эксперт: На СОР29 должна быть признана важная роль фермеров в смягчении климатических проблем
Эксперт: На СОР29 должна быть признана важная роль фермеров в смягчении климатических проблем
5 августа 2024 г. 12:10
Geoplin рассчитывает на долгосрочное сотрудничество с SOCAR
Geoplin рассчитывает на долгосрочное сотрудничество с SOCAR
5 августа 2024 г. 11:19
Пострадавшие в результате аварии на дороге Баку-Сумгайыт получат страховые выплаты
Пострадавшие в результате аварии на дороге Баку-Сумгайыт получат страховые выплаты
2 августа 2024 г. 15:37

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi