Баку и Сеул обсудили сотрудничество в сфере предотвращения чрезвычайных ситуаций

Баку и Саул обсудили сотрудничество в сфере предотвращения чрезвычайных ситуаций

Министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджана, генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров в ходе встречи с послом Республики Корея в Баку Кымгу Кангом обсудил вопросы двустороннего сотрудничества в области предотвращения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (ЧС).

Об этом сообщили в МЧС.

Гейдаров поздравил посла с назначением и пожелал успехов в его деятельности. Подчеркнув, что отношения между Азербайджаном и Кореей строятся на принципах взаимного уважения и искреннего партнерства, министр отметил значительный потенциал для дальнейшего расширения сотрудничества между профильными структурами двух стран в сфере борьбы с чрезвычайными ситуациями.

Проинформировав посла о мероприятиях, проводимых в Азербайджане по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, Гейдаров отметил, что двустороннее сотрудничество развивается последовательно и целенаправленно.

Посол Канг выразил удовлетворение расширением сотрудничества между двумя странами, в том числе в области предотвращения и ликвидации ЧС. Он подчеркнул взаимную выгоду от развития связей между соответствующими ведомствами и заверил, что приложит максимум усилий для укрепления этого сотрудничества.

В ходе встречи состоялся широкий обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.