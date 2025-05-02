Баку и Найроби провели первые межмидовские политконсультации

В Найроби состоялись первые медмидовские политические консультации Азербайджана и Кении.

В Найроби состоялись первые межмидовские политические консультации Азербайджана и Кении.

Как передает Report, об этом сообщил секретарь МИД Кении Корир Синг'Оэй, возглавлявший кенийскую сторону на консультациях. Азербайджанскую делегацию возглавил замминистра иностранных дел Ялчин Рафиев.

"По итогам продуктивных обсуждений наши страны обязались укреплять сотрудничество в сфере торговли и инвестиций, сельского хозяйства, обороны, технологий, образования и других секторах. Мы высоко оценили лидерство Азербайджана на климатической конференции COP29 в Баку. Также мы высоко ценим усилия Азербайджана в вопросе реализации фонда потерь и ущерба, увеличении климатического финансирования через новую коллективную количественную цель в $300 млрд", - написал Синг'Оэй в соцсетях.

По его словам, Баку и Найроби в том числе обязались укреплять сотрудничество в рамках Движения неприсоединения.