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Баку и Москва укрепляют внешнеполитическую координацию

Баку и Москва укрепляют внешнеполитическую координацию Баку и Москва нацелены на дальнейшее укрепление внешнеполитической координации как в двустороннем формате, так и на различных международных платформах.
Внешняя политика
24 сентября 2024 г. 13:25
Баку и Москва укрепляют внешнеполитическую координацию

Баку и Москва нацелены на дальнейшее укрепление внешнеполитической координации, как в двустороннем формате, так и на различных международных платформах.

Как сообщает Report со ссылкой на МИД РФ, данный вопрос обсуждался на встрече помощника президента Азербайджана - заведующего отделом внешней политики Администрации президента Хикмета Гаджиева с заместителем министра иностранных дел России Михаилом Богдановым.

В ходе обстоятельной беседы стороны обменялись мнениями по актуальным международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.

При этом подтверждена готовность Москвы и Баку продолжать плотную внешнеполитическую координацию как в двустороннем формате, так и на международных площадках.

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Версия на английском языке Baku, Moscow strengthen foreign political coordination
Версия на азербайджанском языке Bakı və Moskva xarici siyasi koordinasiyanı gücləndirir

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