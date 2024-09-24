Баку и Москва укрепляют внешнеполитическую координацию

Баку и Москва нацелены на дальнейшее укрепление внешнеполитической координации как в двустороннем формате, так и на различных международных платформах.

Баку и Москва нацелены на дальнейшее укрепление внешнеполитической координации, как в двустороннем формате, так и на различных международных платформах.

Как сообщает Report со ссылкой на МИД РФ, данный вопрос обсуждался на встрече помощника президента Азербайджана - заведующего отделом внешней политики Администрации президента Хикмета Гаджиева с заместителем министра иностранных дел России Михаилом Богдановым.

В ходе обстоятельной беседы стороны обменялись мнениями по актуальным международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.

При этом подтверждена готовность Москвы и Баку продолжать плотную внешнеполитическую координацию как в двустороннем формате, так и на международных площадках.