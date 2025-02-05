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Баку и Могадишо нацелены на укрепление двусторонних связей

Баку и Могадишо нацелены на укрепление двусторонних связей Азербайджан и Сомали планируют расширить сферы сотрудничества.
Внешняя политика
5 февраля 2025 г. 16:57
Баку и Могадишо нацелены на укрепление двусторонних связей

Азербайджан и Сомали планируют расширить сферы сотрудничества.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство иностранных дел Сомали.

В ведомстве отметили, что данный вопрос обсуждался на встрече министра иностранных дел и международного сотрудничества Сомали Ахмеда Моаллима Фики с находящимся с визитом в Могадишо замглавы МИД Азербайджана Ялчыном Рафиевым.

Стороны обсудили углубление сотрудничества, расширение двусторонних связей, определение взаимовыгодных сфер взаимодействия, а также общую приверженность развитию более продуктивного партнерства между двумя странами.

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