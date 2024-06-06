Баку и Минск подпишут обновленную дорожную карту по итогам межправкомиссии

Азербайджан и Беларусь по итогам межправительственной белорусско-азербайджанской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству в Минске подпишут протокол и обновленную дорожную карту взаимодействия на ближайший период.

Азербайджан и Беларусь по итогам межправительственной белорусско-азербайджанской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству в Минске подпишут протокол и обновленную дорожную карту взаимодействия на ближайший период.

Как передает Report со ссылкой на БЕЛТА, об этом заявил заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко в ходе заседания межправкомиссии.

По его словам, стороны построят мультибрендовый сервисный центр для обслуживания белорусской техники.

"Мы должны серьезно расширить производственную кооперацию - наряду с тракторами будем собирать в Азербайджане коммунальную и другую технику, а также белорусские лифты. Будем поставлять пожарную технику", - отметил он.

Планируется создание совместного производства лекарственных и ветеринарных препаратов, а также производство смешанных удобрений из азербайджанского азота и белорусского калия.

Петришенко также сказал, что Беларусь внесет вклад в возрождение Карабахского региона Азербайджана. Одним из главных проектов станет создание в Агдамском районе комплексного современного агрогородка, включающего производство и переработку сельскохозяйственной продукции, а также жилье и социальные объекты для работников и членов их семей.

"Концепцию этого комплексного проекта мы планируем презентовать главам государств", - добавил он.



Он подчеркнул, что экономическая сфера была и остается в авангарде партнерства двух стран, так как дает реальный взаимовыгодный результат. "Убежден, что совместными усилиями мы сможем претворить в жизнь все договоренности, достигнутые на высшем уровне, и реализовать совместные проекты на благо наших стран и народов", - резюмировал вице-премьер.