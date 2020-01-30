Баку и Минск обсудили возможность расширения взаимных поставок товаров

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров обсудили с послом Беларуси в Баку Геннадием Ахрамовичем развитие экономического сотрудничества, в том числе вопрос расширения взаимных поставок товаров, сообщает Report со ссылкой на БЕЛТА.

"Стороны обменялись мнениями по ряду совместных проектов и направлений сотрудничества. Обсуждена возможность расширения взаимных поставок новых товарных групп, а также варианты развития имеющегося потенциала взаимодействия в сферах туризма и образования", - говорится в сообщении МИД Беларуси.