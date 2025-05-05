Баку и Минск обсудили расширение сотрудничества в социальной сфере

Замминистра труда и социальной защиты населения Вюсал Насирли обсудил с первым замминистра труда и социальной защиты населения Беларуси Татьяной Астрейко расширение сотрудничества в социальной сфере.

Замминистра труда и социальной защиты населения Вюсал Насирли обсудил с первым замминистра труда и социальной защиты населения Беларуси Татьяной Астрейко расширение сотрудничества в социальной сфере.

Как сообщили Report в министерстве, в рамках встречи в агентстве DOST стороны обсудили перспективы сотрудничества в области занятости, социальной защиты и цифровизации услуг.

Татьяна Астрейко ознакомилась с работой 1-го Бакинского центра DOST, где ей представили концепцию агентства, а также достижения Азербайджана в сфере электронных госуслуг.

В. Насирли отметил поступательное развитие двусторонних связей и важность ранее подписанных соглашений, включая меморандум о взаимопонимании между профильными министерствами двух стран. Также были представлены проекты новых документов о сотрудничестве между агентством DOST и Республиканским унитарным предприятием "Национальный центр электронных услуг" Беларуси.

Стороны выразили заинтересованность в дальнейшем углублении партнерства и обменялись мнениями по вопросам развития социальной политики.