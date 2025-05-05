О нас

Баку и Минск обсудили расширение сотрудничества в социальной сфере

Баку и Минск обсудили расширение сотрудничества в социальной сфере Замминистра труда и социальной защиты населения Вюсал Насирли обсудил с первым замминистра труда и социальной защиты населения Беларуси Татьяной Астрейко расширение сотрудничества в социальной сфере.
Внешняя политика
5 мая 2025 г. 18:55
Баку и Минск обсудили расширение сотрудничества в социальной сфере

Замминистра труда и социальной защиты населения Вюсал Насирли обсудил с первым замминистра труда и социальной защиты населения Беларуси Татьяной Астрейко расширение сотрудничества в социальной сфере.

Как сообщили Report в министерстве, в рамках встречи в агентстве DOST стороны обсудили перспективы сотрудничества в области занятости, социальной защиты и цифровизации услуг.

Татьяна Астрейко ознакомилась с работой 1-го Бакинского центра DOST, где ей представили концепцию агентства, а также достижения Азербайджана в сфере электронных госуслуг.

В. Насирли отметил поступательное развитие двусторонних связей и важность ранее подписанных соглашений, включая меморандум о взаимопонимании между профильными министерствами двух стран. Также были представлены проекты новых документов о сотрудничестве между агентством DOST и Республиканским унитарным предприятием "Национальный центр электронных услуг" Беларуси.

Стороны выразили заинтересованность в дальнейшем углублении партнерства и обменялись мнениями по вопросам развития социальной политики.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ФотоBelarusla sosial sahədə gələcək əməkdaşlığa dair fikir mübadiləsi aparılıb

Самое важное

Владимир Путин поздравил президента Азербайджана
Владимир Путин поздравил президента Азербайджана
3 мая 2025 г. 16:23
ПРООН прекращает свою деятельность в Азербайджане
ПРООН прекращает свою деятельность в Азербайджане
2 мая 2025 г. 12:20
В Баку состоялся азербайджано-иранский бизнес-форум
ФотоВ Баку состоялся азербайджано-иранский бизнес-форум
29 апреля 2025 г. 01:44
Президент Азербайджана: Проект Аразского коридора привлекает большое внимание как в нашем регионе, так и в мире
Президент Азербайджана: Проект Аразского коридора привлекает большое внимание как в нашем регионе, так и в мире
28 апреля 2025 г. 19:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi