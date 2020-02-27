Баронесса: Баку и Лондон могут научить друг друга многому в ряде вопросов

Азербайджан и Великобритания могут научить друг друга в ряде вопросов: изменение климата, зеленая революция и т.д.

Как передает Report, об этом заявила торговый посланник премьер-министра Великобритании баронесса Эмма Николсон журналистам.

По ее словам, азербайджано-британские отношения охватывают не только сферу торговли, но и образование, и ряд других сфер.

"Наши двусторонние отношения являются многовекторными. В каждой сфере деятельности мы видим признаки двусторонних связей. Азербайджан и Великобритания могут научить друг друга многому: тут и вопрос изменения климата, зеленая революция и все другие сферы, охватывающие весь спектр наших отношений", - подчеркнула Э.Николсон.

Отметим, что Э.Николсон в рамках официального визита в Баку посетила Центр реабилитации для детей с синдромом аутизма ("Birgə və Sağlam İctimai Birliyi").

"Работа, проделанная председателем центра Айтен Эйналовой по оказанию помощи детям-аутистам просто фантастическая. Мы все сочувствуем детям, больных аутизмом. Только некоторые из нас работают с аутистами. Это так редко, когда человек так посвящен этому делу, понимает ее, работая с аутистами каждый день на протяжении восемь лет", - сказала она, добавив, что данный центр не является государственным учреждением, а волонтерской инициативой.

По словам Э.Николсон, она побывала в сотнях детских институтов в Европе, Великобритании, США и других частях света.

"Могу вас заверить, что центр с такими ресурсами и развитый на таком уровне редко можно увидеть в числе посещенных мною", - добавила баронесса.

В ходе мероприятия она ознакомилась с деятельностью центра, работой волонтеров, изучила творческую активность детей-аутистов.