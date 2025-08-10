Баку и Киев осудили авиаудары России по нефтебазе азербайджанской SOCAR

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и его украинский коллега Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора осудили целенаправленные авиаудары России по нефтебазе азербайджанской компании SOCAR.

Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу азербайджанского лидера.

В ходе телефонного разговора стороны осудили целенаправленные авиаудары России по нефтебазе азербайджанской компании SOCAR и другим объектам нашей страны на территории Украины, а также по газокомпрессорной станции, транспортирующей азербайджанский газ в Украину, выразили уверенность, что это ни при каких обстоятельствах не приведет к приостановлению сотрудничества между Азербайджаном и Украиной в энергетической сфере.