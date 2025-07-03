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Баку и Кабул обсудили развитие Лазуритового транспортного коридора

Баку и Кабул обсудили развитие Лазуритового транспортного коридора
Внешняя политика
3 июля 2025 г. 09:46
Баку и Кабул обсудили развитие Лазуритового транспортного коридора

Заместитель премьер-министра по экономическим вопросам Афганистана Абдул Гани Барадар на встрече с премьер-министром Азербайджана Али Асадовым в Баку обсудили развитие Лазуритового транспортного коридора.

Как передает Report, об этом говорится в публикации, размещеной на официальной странице заместителя министра экономики Афганистана в социальной сети "Х".

В ней отмечается, что глава правительства Азербайджана выразил готовность увеличить объемы экспорта и импорта с Афганистаном.

"Лазуритовый коридор рассматривается как наиболее перспективный альтернативный маршрут для внешней торговли Афганистана. Страны, расположенные вдоль данного маршрута, представляют собой емкие рынки сбыта для ключевых афганских товаров - в первую очередь, сушеных фруктов, лекарственных трав и полезных ископаемых", - говорится в сообщении.

Коридор "Лазурит" - это торговый и транспортный маршрут, который начинается в портах Афины и Тургунди в афганских провинциях Фарьяб и Герат, достигает порта Туркменбаши в Туркменистане, пересекает Каспийское море до Баку в Азербайджане, проходит через Тбилиси и Грузию и продолжается до Турции, в конечном итоге соединяясь с Европой.

В свою очередь, информационный портал Alemarah сообщает, что делегация из Афганистана прибыла в Азербайджан для участия в 17-м саммите Организации экономического сотрудничества (ОЭС).

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Версия на азербайджанском языке Bakı və Kabil "Lazurit" nəqliyyat dəhlizinin inkişafını müzakirə edib

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